Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: Макгрегор получил 15 миллионов долларов США за бой с Холлоуэем

Ирландский боец Конор Макгрегор получил за участие в поединке на турнире UFC 329 с американцем Максом Холлоуэем 15,04 миллиона долларов США в качестве базового гонорара, сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

Ирландский боец Конор Макгрегор получил за участие в поединке на турнире UFC 329 с американцем Максом Холлоуэем 15,04 миллиона долларов США в качестве базового гонорара, сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

При этом американский боец за участие в бою, который состоялся в Лас-Вегасе, получил 5,08 миллиона долларов США, сообщает The Sportster.

Травма Макгрегора — нелепая случайность. Но он никогда не вернется прежним.

37-летний Макгрегор проиграл 34-летнему Холлоуэю техническим нокаутом. На первых секундах боя ирландец попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.

В профессиональных ММА у Макгрегора 22 победы и семь поражений, в UFC — 10 побед и пять поражений.