Источник: Макгрегор получил 15 миллионов долларов США за бой с Холлоуэем

Ирландский боец Конор Макгрегор получил за участие в поединке на турнире UFC 329 с американцем Максом Холлоуэем 15,04 миллиона долларов США в качестве базового гонорара, сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.
При этом американский боец за участие в бою, который состоялся в Лас-Вегасе, получил 5,08 миллиона долларов США, сообщает The Sportster.
Травма Макгрегора — нелепая случайность. Но он никогда не вернется прежним.
37-летний Макгрегор проиграл 34-летнему Холлоуэю техническим нокаутом. На первых секундах боя ирландец попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.
В профессиональных ММА у Макгрегора 22 победы и семь поражений, в UFC — 10 побед и пять поражений.