Источник: Макгрегор получил 15 миллионов долларов США за бой с Холлоуэем

37-летний Макгрегор проиграл 34-летнему Холлоуэю техническим нокаутом. На первых секундах боя ирландец попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.