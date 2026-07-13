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Синнер после победы на Уимблдоне-2026: «Мы снова это сделали. Спасибо всем за любовь и поддержку»

Итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост в соцсети после победы над немцем Александром Зверевым в финале Уимблдона-2026 (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4).

Итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост в соцсети после победы над немцем Александром Зверевым в финале Уимблдона-2026 (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4).

«Мы снова это сделали. Спасибо всем за любовь и поддержку», — написал 24-летний спортсмен.

Синнер завоевал пятый титул турниров «Большого шлема». Ранее он побеждал на Уимблдоне-2025, а также на Australian Open в 2024 и 2025 годах и US Open-2024.

Сотая победа и пятый «Шлем». Синнер защитил титул на Уимблдоне.

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