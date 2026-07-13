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Лапорта — о Рафинье: «В “Барселоне” не хотят, чтобы он уходил»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего команды Рафиньи.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего команды Рафиньи.

«Мы не хотим, чтобы Рафинья уходил. Он ключевой игрок для нас. Приходы Гордона и Адейеми не связаны с Рафиньей, это не значит, что Рафинья уходит», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему бразильцу со стороны «Аль-Хиляля».

Контракт Рафиньи с «Барселоной» действует до 30 июня 2028 года. Он играет за эту команду с июля 2022 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 33 матчах забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.