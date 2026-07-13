Лапорта: «Мы оставляем наше первое предложение по переходу Альвареса в силе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с переговорами по поводу перехода нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
«Мы оставляем наше первое предложение в силе. Но срок его действия не бесконечен»", — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.
26-летний аргентинец играет за «Атлетико» с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 в 49 матчах за мадридцев Альварес забил 20 голов и отдал девять результативных передач. На ЧМ-2026 он забил гол в шести играх.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 100 миллионов евро.