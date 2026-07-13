Профсоюз футболистов намерен добиться конкретных соглашений с ФИФА о защите игроков от сильной жары

По правилам ФИФА, обязательный трехминутный перерыв для охлаждения и гидратации вводится, когда WBGT достигает 32 градусов или выше. При значениях WBGT от 27 до 32 градусов такие перерывы могут быть запрошены добровольно. ФИФПро и ФИФА уже обсуждали условия игры во время и после прошлогоднего Клубного чемпионата мира, после чего ФИФА приняла решение проводить больше матчей чемпионата мира на стадионах с кондиционированием воздуха в самые жаркие часы дня. Например, оба полуфинала начнутся в три часа дня по восточному времени на стадионах в Далласе и Атланте.