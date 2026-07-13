Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Садулаев о травме на борцовском турнире RAF: «Дебют получился не таким, как мы рассчитывали»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев прокомментировал свое выступление на борцовском турнире RAF Georgia.

Источник: Спортс‘’

Он проиграл американцу Кайлу Снайдеру 4:5, Садулаев получил травму ноги.

"Дебют в RAF получился не таким, как мы рассчитывали. Но мы предполагаем, а Всевышний располагает.

Альхамдулиллях, все оказалось не так серьезно, как могло быть. ИншаАллах, восстановлюсь и вернусь еще сильнее. Через подобное мы уже проходили не раз.

Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки.

Огромное спасибо всем, кто приехал поддержать меня, и всем, кто переживал у экранов. Ваша поддержка бесценна.

И отдельная благодарность народу Грузии за теплый прием и гостеприимство.

До скорой встречи на ковре!" — написал Садулаев.