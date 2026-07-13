Садулаев о травме на борцовском турнире RAF: «Дебют получился не таким, как мы рассчитывали»

Он проиграл американцу Кайлу Снайдеру 4:5, Садулаев получил травму ноги.
"Дебют в RAF получился не таким, как мы рассчитывали. Но мы предполагаем, а Всевышний располагает.
Альхамдулиллях, все оказалось не так серьезно, как могло быть. ИншаАллах, восстановлюсь и вернусь еще сильнее. Через подобное мы уже проходили не раз.
Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки.
Огромное спасибо всем, кто приехал поддержать меня, и всем, кто переживал у экранов. Ваша поддержка бесценна.
И отдельная благодарность народу Грузии за теплый прием и гостеприимство.
До скорой встречи на ковре!" — написал Садулаев.