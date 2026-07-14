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«Панатинаикос» арендовал Кристансена у «Лестера»

«Панатинаикос» подписал арендное соглашение с защитником «Лестера» Виктором Кристансеном. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Панатинаикос» подписал арендное соглашение с защитником «Лестера» Виктором Кристансеном. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.

23-летний датчанин перешел в «Лестер» в 2023 году из «Копенгагена». Также в его карьере была аренда в «Болонье».

У «Панатинаикоса» будет возможность выкупить контракт Кристансена после аренды. Соглашение с английским клубом действует до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в шести матчах защитник не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.