«Нью-Инглэнд» продлил аренду вратаря «Лиона» Тернера

Вратарь, признанный лучшим голкипером МЛС в 2021 году, сейчас находится во втором периоде игры за «Революшн», вернувшись в команду на правах аренды в августе 2025 года. Он дебютировал в лиге за «Нью-Инглэнд» в 2018 году после аренды в клубе второго дивизиона «Ричмонд». Во время своего первого периода в «Революшн» Тернер был частью команды, победившей в регулярном чемпионате в 2021 году.