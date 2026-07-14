«Нью-Инглэнд» продлил аренду вратаря «Лиона» Тернера

«Нью-Инглэнд» объявил о продлении аренды вратаря «Лиона» и сборной США Мэтта Тернера до конца 2026 года.
Также клуб МЛС имеет возможность продлить аренду до конца 2027 года, после чего сможет полностью выкупить контракт 32-летнего голкипера у «Лиона».
На чемпионате мира-2026 Тернер в составе сборной США сыграл в матче групповой стадии со сборной Турции (2:3).
Вратарь, признанный лучшим голкипером МЛС в 2021 году, сейчас находится во втором периоде игры за «Революшн», вернувшись в команду на правах аренды в августе 2025 года. Он дебютировал в лиге за «Нью-Инглэнд» в 2018 году после аренды в клубе второго дивизиона «Ричмонд». Во время своего первого периода в «Революшн» Тернер был частью команды, победившей в регулярном чемпионате в 2021 году.
Тернер также был в составе «Арсенала», «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».
В сезоне-2026 вратарь в 14 матчах за «Нью-Инглэнд» пропустил 18 голов, в трех встречах сыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.