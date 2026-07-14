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Хаби Алонсо хотел бы сохранить Энцо Фернандеса в составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что хочет сохранить Энцо Фернандеса в составе команды, несмотря на возможный уход полузащитника летом 2026 года.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что хочет сохранить Энцо Фернандеса в составе команды, несмотря на возможный уход полузащитника летом 2026 года.

«Да, мы говорили. Но, как вы понимаете, то, о чем мы говорили, остается в тайне. Я бы хотел сохранить его в составе команды», — сказал тренер на пресс-конференции.

По данным источников ESPN, «Челси» в настоящее ожидает, что 25-летний Фернандес явится на предсезонные сборы в обычном порядке после отпуска по окончании выступления сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

Фернандес играет за «Челси» с января 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2032 года.

В сезоне-2025/26 футболист в 54 матчах забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.