Экс-баскетболиста «Канзаса» Вика обвинили в покушении на убийство

Бывший защитник «Канзас Джейхокс», входивший в состав команды, вышедшей в «Финал четырех» NCAA в 2018 году, Ладжеральд Вик, был обвинен в покушении на убийство первой степени в штате Теннесси, сообщает ESPN.
29-летний Вик был арестован 11 июля в Мемфисе в связи с инцидентом, произошедшим 4 июля. Ему также предъявлено обвинение в использовании огнестрельного оружия при совершении опасного преступления.
Потерпевший, госпитализированный с огнестрельным ранением в спину, рассказал полиции, что примерно в 23:00 у него произошла словесная перепалка с другим мужчиной. По словам пострадавшего, он получил ранение при попытке убежать от вооруженного пистолетом оппонента. Согласно следствию, он назвал полиции имя предполагаемого стрелка, а затем опознал Вика по фотографии.
Залог для Вика, который ранее в этом году был обвинен в двух тяжких преступлениях и одном проступке по другому делу, был установлен в размере 1,5 миллиона долларов США. 13 июля он предстал перед судом по делу о стрельбе, а слушание по вопросу о залоге назначено на 14 июля. Дата его суда по предыдущему делу — о взломе дома бывшей девушки и краже — назначена на 30 июля.
Вик, выступая за «Джейхокс» с 2015 по 2019 год, в среднем за игру набирал 9,4 очка и делал 3,5 подбора в 94 матчах (41 в старте). В свой последний сезон он в среднем набирал 14,1 очка, прежде чем взял академический отпуск и не вернулся в команду на последние восемь игр.