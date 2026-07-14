Экс-баскетболиста «Канзаса» Вика обвинили в покушении на убийство

Залог для Вика, который ранее в этом году был обвинен в двух тяжких преступлениях и одном проступке по другому делу, был установлен в размере 1,5 миллиона долларов США. 13 июля он предстал перед судом по делу о стрельбе, а слушание по вопросу о залоге назначено на 14 июля. Дата его суда по предыдущему делу — о взломе дома бывшей девушки и краже — назначена на 30 июля.