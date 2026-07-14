Американец Эльфат назначен главным арбитром полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Назначение Эльфата, которому будут помогать его соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс, делает его вторым арбитром из КОНКАКАФ, получившим назначение на полуфинал, после объявления о том, что сальвадорец Иван Бартон обслужит матч Франция — Испания.