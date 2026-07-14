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Сен-Максимен подписал контракт с «Шарлотт»

«Шарлотт» объявил о подписании контракта с полузащитником Алланом Сен-Максименом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Шарлотт» объявил о подписании контракта с полузащитником Алланом Сен-Максименом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Предыдущей командой 29-летнего француза был «Ланс», за который он играл с февраля 2026 года. В «Шарлотт» он перешел в качестве свободного агента.

Также в карьере игрока были «Америка», «Аль-Ахли», «Фенербахче», «Ньюкасл», «Ницца», «Монако», «Бастия», «Ганновер» и «Сент-Этьен».

В сезоне-2025/26 в 13 матчах за «Ланс» Сен-Максимен забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.