Сен-Максимен подписал контракт с «Шарлотт»

«Шарлотт» объявил о подписании контракта с полузащитником Алланом Сен-Максименом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.
Предыдущей командой 29-летнего француза был «Ланс», за который он играл с февраля 2026 года. В «Шарлотт» он перешел в качестве свободного агента.
Также в карьере игрока были «Америка», «Аль-Ахли», «Фенербахче», «Ньюкасл», «Ницца», «Монако», «Бастия», «Ганновер» и «Сент-Этьен».
В сезоне-2025/26 в 13 матчах за «Ланс» Сен-Максимен забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.