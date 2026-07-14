Ямаль — о скандальном заявлении экс-министра Испании: «Именно в этом и заключается футбол — в интеграции»

«Завтра мы сыграем блестящий матч, но если футбол и служит какой-то цели, то это объединение людей. Франция и Испания — примеры интеграции. Именно в этом и заключается футбол — в интеграции. Не в том, чтобы говорить о том, что сказал кто-то другой», — сказал 19-летний футболист на пресс-конференции.