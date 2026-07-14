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Хаби Алонсо в преддверии сезона-2026/27: «Азарт в “Челси” присутствует»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился настроем перед сезоном-2026/27.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился настроем перед сезоном-2026/27.

"Это цель, но чтобы достичь этой цели, нужно сделать много правильных вещей. Быть частью этого процесса, знать, как мы хотим играть, как мы хотим видеть себя, как мы хотим подходить к игре, куда бы мы ни поехали — это моя работа, и именно этого я действительно с нетерпением жду. Но мы точно хотим быть там.

После прошлого сезона мы начинаем с нуля… Новые лица в тренерском штабе, среди менеджеров. Но они действительно заинтересованы в том, что мы делаем. Вы видите, что энергия хорошая. Азарт присутствует", — сказал тренер на пресс-конференции.

44-летний Алонсо возглавил «Челси» в мае 2026 года. В сезоне-2025/26 команда финишировала на десятом месте в таблице чемпионата Англии.