Хаби Алонсо в преддверии сезона-2026/27: «Азарт в “Челси” присутствует»

"Это цель, но чтобы достичь этой цели, нужно сделать много правильных вещей. Быть частью этого процесса, знать, как мы хотим играть, как мы хотим видеть себя, как мы хотим подходить к игре, куда бы мы ни поехали — это моя работа, и именно этого я действительно с нетерпением жду. Но мы точно хотим быть там.