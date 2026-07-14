Сбежавший с Украины полузащитник Роспутько получил перелом ноги в дебютном матче за «Текстильщик»

Роспутько 22 года. 13 октября 2023 года стало известно, что он сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1), который проходил в Бельгии. Игрок отправился в Россию. Летом 2025 года он подписал контракт с «Чайкой». В июле 2026 года он перешел в «Текстильщик».