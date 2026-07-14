Дешам: «Можно предположить, что это игра Франция — Испания будет зрелищной»

Если вы видели, что Испания сделала в первом матче против Кабо-Верде (0:0), забудьте об этом. Но в остальных матчах Испания подтвердила, что является фаворитом. Я не хочу оказывать дополнительное давление на Луиса и его команду. Он очень хорошо знает, что люди возлагают большие надежды на его коллектив", — сказал Дешам на пресс-конференции.