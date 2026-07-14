Десятки тысяч болельщиков встретили сборную Норвегии в Осло

Члены королевской семьи присоединились к фанатам для ставшей уже традиционной «гребле викингов», которая стала известной во время турнира. Наследный принц Хокон возглавил «греблю», ударяя в барабан так же, как капитан Мартин Эдегор и Холанн делали это после побед Норвегии на чемпионате мира.