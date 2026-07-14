Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НХЛ и Ассоциация игроков пожертвуют 4+ млн долларов на поддержку здоровья экс-хоккеистов лиги. Каждому назначат семейного врача и психолога

НХЛ и Ассоциация действующих игроков НХЛ согласовали пожертвование в размере более 4 млн долларов на программу поддержки здоровья для бывших хоккеистов лиги.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил глава Ассоциации бывших игроков НХЛ Гленн Хили.

«По новой системе, если вы отыграли хотя бы одну смену в НХЛ, вам назначат семейного врача, а также специалиста по психическому здоровью для вас, вашей жены и детей», — сказал Хили.

Тем, кто сыграл 400 игр, предоставят стоматологическую помощь и оплатят очки, если они были выписаны офтальмологом.

Для тех, кто не может позволить себе необходимое медицинское обслуживание, был создан резервный фонд.

«Мы хотели действовать на опережение, потому что в прошлом мы ждали проблем, а только затем реагировали на них», — добавил Хили.

Отмечается, что членами программы могут стать более 5 тысяч экс-хоккеистов НХЛ.