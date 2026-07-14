НХЛ и Ассоциация игроков пожертвуют 4+ млн долларов на поддержку здоровья экс-хоккеистов лиги. Каждому назначат семейного врача и психолога

Об этом сообщил глава Ассоциации бывших игроков НХЛ Гленн Хили.
«По новой системе, если вы отыграли хотя бы одну смену в НХЛ, вам назначат семейного врача, а также специалиста по психическому здоровью для вас, вашей жены и детей», — сказал Хили.
Тем, кто сыграл 400 игр, предоставят стоматологическую помощь и оплатят очки, если они были выписаны офтальмологом.
Для тех, кто не может позволить себе необходимое медицинское обслуживание, был создан резервный фонд.
«Мы хотели действовать на опережение, потому что в прошлом мы ждали проблем, а только затем реагировали на них», — добавил Хили.
Отмечается, что членами программы могут стать более 5 тысяч экс-хоккеистов НХЛ.