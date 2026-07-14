Умерла олимпийская чемпионка Галина Куклева. Ей было 53 года

Завершив спортивную карьеру в 2003 году, Галина Алексеевна не ушла из спорта, а посвятила себя воспитанию новых поколений атлетов. Она работала в Тюменском государственном университете, передавая свой опыт и знания молодым спортсменам, была наставником и примером для многих. Ее вклад в развитие биатлона в Тюменской области и в России в целом невозможно переоценить: она не просто делилась техническими приёмами, но прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион — это прежде всего человек с сильным характером и высокими моральными принципами.