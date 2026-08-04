Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов и Панарин сыграют за команды Овечкина и Ковальчука в гала-матче «Кубка Овечкина». Малкин — в числе тренеров

Капитанами команд станут Александр Овечкин и Илья Ковальчук.
За Овечкина сыграют: Роман Ротенберг, Андрей Аршавин, Евгений Плющенко, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Войнов, Илья Каблуков, Андрей Николишин, Андрей Марков, Сергей Коньков, Никита Филатов и старший сын Александра — Сергей.
За Ковальчука сыграют: Александр Мостовой, Александр Легков, Артемий Панарин, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин, Владислав Каменев, Александр Гуськов и Максим Афиногенов.
На скамейках команд будут Евгений Малкин, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов, Даниил Марков, а также актер театра и кино Денис Никифоров.
Кубок Овечкина — детский хоккейный турнир, который проходит в Московской области с 2018 года.
Овечкин о том, зачем меняет краги по ходу матчей: «Это не понты. У меня 3−4 пары на игру, нравится, когда клюшка держится. Если перчатки мокрые, она скользит».