Кузнецов о том, что велосипедистки якобы используют подкладки в бюстгалтерах: «Проблема аэродинамики не такая острая. Не думаю, что это так»

Как ранее сообщал портал WielerFlits, велогонщицы используют подкладки в спортивные бюстгальтеры, чтобы улучшить результаты. По словам источника издания, благодаря такому ухищрению сопротивление воздуха снижается и создается перевес в 0,78 секунды на каждый километр дистанции, поэтому спортсменка с такой подкладкой может обогнать участницу с естественным размером на 20 секунд на дистанции 25 км.
"Сейчас такой проблемы нет. Я не думаю, что это проблема номер один. Я думаю, сейчас проблема номер один — жара. И поэтому все делается для того, чтобы как-то охладиться. А проблема аэродинамики, тем более в групповой гонке, она не такая острая. Это же не классические скоростные гонки.
Я не думаю, что это так, и от вас услышал про это впервые. Кто-то учудил, подхватили, и пошла эта песня. Аэродинамика, конечно, все время является важным элементом подготовки. Но чтобы так вот сказать… Да и потом, ведь у нас есть многие женщины, у которых этот вопрос (необходимости использования подкладок) почти отсутствует", — сказал Кузнецов.