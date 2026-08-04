Кузнецов о том, что велосипедистки якобы используют подкладки в бюстгалтерах: «Проблема аэродинамики не такая острая. Не думаю, что это так»

Я не думаю, что это так, и от вас услышал про это впервые. Кто-то учудил, подхватили, и пошла эта песня. Аэродинамика, конечно, все время является важным элементом подготовки. Но чтобы так вот сказать… Да и потом, ведь у нас есть многие женщины, у которых этот вопрос (необходимости использования подкладок) почти отсутствует", — сказал Кузнецов.