Александр Волков: «На сто процентов мы в топ-3 команд мира. У нас очень сильные ребята»

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России выступят в следующем розыгрыше Лиги наций. При этом мужская команда отказалась от выступления на чемпионате мира в Польше в 2027 году.
"Думаю, это (отказ о ЧМ) чтобы не было вопросов. Могут возникнуть проблемы с визами, с приездом в страну.
А то, что мы возвращаемся — очень круто. На сто процентов мы в топ-3 команд мира. По всем параметрам вообще должны быть первыми. У нас очень сильные ребята", — сказал Волков.
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