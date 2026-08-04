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Александр Волков: «На сто процентов мы в топ-3 команд мира. У нас очень сильные ребята»

Олимпийский чемпион Александр Волков считает, что сборная России по волейболу входит в топ-3 в мире.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что мужская и женская сборные России выступят в следующем розыгрыше Лиги наций. При этом мужская команда отказалась от выступления на чемпионате мира в Польше в 2027 году.

"Думаю, это (отказ о ЧМ) чтобы не было вопросов. Могут возникнуть проблемы с визами, с приездом в страну.

А то, что мы возвращаемся — очень круто. На сто процентов мы в топ-3 команд мира. По всем параметрам вообще должны быть первыми. У нас очень сильные ребята", — сказал Волков.

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