Шлейхер о победе в паре с Терновым на ЧЕ: «Суммой довольны, с ней можно бороться на мире и Олимпиаде»

«Идеально, конечно, не было, ведь были погрешности, но суммой довольны, можно с ней бороться на мире и на Олимпиаде. Есть, конечно, куда стремиться, мы будем работать, еще два года в запасе. Четвертый прыжок опишу как фантастика. Сложный прыжок, редко получается его хорошо сделать, но сегодня все удалось», — сказал Шлейхер.