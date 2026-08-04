Шлейхер о победе в паре с Терновым на ЧЕ: «Суммой довольны, с ней можно бороться на мире и Олимпиаде»

Шлейхер и Терновой выиграли золото в синхронных прыжках с вышки с суммой 443,82 балла.
«Идеально, конечно, не было, ведь были погрешности, но суммой довольны, можно с ней бороться на мире и на Олимпиаде. Есть, конечно, куда стремиться, мы будем работать, еще два года в запасе. Четвертый прыжок опишу как фантастика. Сложный прыжок, редко получается его хорошо сделать, но сегодня все удалось», — сказал Шлейхер.
Российские спортсмены набрали больше очков, чем победители чемпионата мира-2025 в Сингапуре китайцы Чэн Цзилун и Чжу Цзыфэн (429,63).
"Сложно загадывать, дает ли это повод рассчитывать на победу в следующем году, особенно в нашем виде спорта. Мы к этому всегда стремимся, идем к этому. Конечно, понимал, что здесь от нас ждут только победы, но бывают форс-мажоры, однако не трясло. Ну и плюс вышка, в основном всегда спокойнее.
Разъединяли нашу пару? Был сбор до этого чемпионата. Впервые удалось попрыгать, вспомнили друг друга более-менее. Такой результат получился", — добавил Шлейхер.