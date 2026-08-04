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Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 5 августа, все медали дня: синхронистки выступят в акробатике, разыграют по два комплекта наград в прыжках в воду и плавании на открытой воде

5 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграют пять комплектов медалей: по два прыжках в воду, плавании на открытой воде и один в синхронном плавании.

Источник: Спортс‘’

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

Париж, Франция.

Плавание на открытой воде.

Мужчины, 5 км.

11.00.

Женщины, 5 км.

15.30.

Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».

Синхронное плавание.

Акробатика.

16.00.

Сборная России: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».

Смешанные синхронные прыжки с вышки.

19.30.

Сборная России: Мирослав Киселев — Александра Кедрина.

Мужчины, трамплин 3 м.

20.55.

Сборная России: Григорий Иванов и Никита Шлейхер выступят в предварительном раунде, начало — 11:30 по Москве.

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.