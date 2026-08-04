Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026, 5 августа, все медали дня: синхронистки выступят в акробатике, разыграют по два комплекта наград в прыжках в воду и плавании на открытой воде

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Плавание на открытой воде.
Мужчины, 5 км.
11.00.
Женщины, 5 км.
15.30.
Смотрите плавание на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».
Синхронное плавание.
Акробатика.
16.00.
Сборная России: Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.
Смотрите синхронное плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».
Смешанные синхронные прыжки с вышки.
19.30.
Сборная России: Мирослав Киселев — Александра Кедрина.
Мужчины, трамплин 3 м.
20.55.
Сборная России: Григорий Иванов и Никита Шлейхер выступят в предварительном раунде, начало — 11:30 по Москве.
Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.