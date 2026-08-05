Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Киселев и Кедрина выступят в синхронных прыжках с вышки, Шлейхер и Иванов — в предварительном раунде на трехметровом трамплине

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.
Париж, Франция.
Смешанные синхронные прыжки с вышки.
19.30.
Сборная России: Мирослав Киселев — Александра Кедрина.
Мужчины, трамплин 3 м.
20.55.
Сборная России: Григорий Иванов и Никита Шлейхер выступят в предварительном раунде, начало — 11:30 по Москве.
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.
Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.