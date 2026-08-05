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Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Киселев и Кедрина выступят в синхронных прыжках с вышки, Шлейхер и Иванов — в предварительном раунде на трехметровом трамплине

5 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграют два комплекта медалей в прыжках в воду.

Источник: Спортс‘’

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026.

Париж, Франция.

Смешанные синхронные прыжки с вышки.

19.30.

Сборная России: Мирослав Киселев — Александра Кедрина.

Мужчины, трамплин 3 м.

20.55.

Сборная России: Григорий Иванов и Никита Шлейхер выступят в предварительном раунде, начало — 11:30 по Москве.

Смотрите прыжки в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта — в прямом эфире Матч ТВ на ВидеоСпортсе«».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.

Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже.