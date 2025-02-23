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Россияне выиграли четыре медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды.

Источник: AP 2024

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении. Соревнования проходили в турецком Самсуне.

В женском турнире по стрельбе из изогнутого лука победу одержала россиянка Нуриниссо Махмудова. В аналогичной дисциплине у мужчин бронзовым призером стал Арсалан Балданов. В турнире для спортсменок не старше 21 года бронзу выиграла Алтана Гармаева. В стрельбе из голого лука в соревнованиях спортсменов не старше 21 года золото завоевал Виктор Дарханов.

В медальном зачете россияне заняли третье место. Победителями стали итальянские лучники, завоевавшие 10 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Второе место заняли представители Турции (9−9−2).

Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе и не были представлены в командных соревнованиях.