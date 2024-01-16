10 лучших горнолыжных курортов России в 2024 году

Инфраструктура и сервис российских горнолыжных курортов на сегодняшний день могут составить конкуренцию топовым европейским локациям. Мы выбрали 10 мест в разных уголках страны, идеальных для катания на лыжах или сноуборде. В список лучших горнолыжных курортов России в 2024 году попали места, отвечающие основным критериям: транспортная доступность, разнообразие трасс, наличие развитой инфраструктуры, длительность сезона катания.

Рейтинг топ-3 горнолыжных курортов в Сибири

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Когда мы говорим о зимнем отдыхе, в голове возникают картинки заснеженных гор, покрытых белым одеялом лесов, замерзших рек, пара от горячего чая. И если где-то в России и искать настоящую зиму, то начинать, конечно, лучше с Сибири. Мы выбрали три лучших горнолыжных курорта в самом холодном регионе страны: замерзнуть точно не получится!

1. Шерегеш, Кемеровская область

В самом сердце Кемеровской области на склонах горы Зеленая расположена одна из наиболее популярных горнолыжных локаций, которую знают лыжники и сноубордисты со всей России. Трассы для новичков и опытных спортсменов, отлично развитая инфраструктура, практически бесконечные возможности для фрирайда и один из самых долгих сезонов катания в России — все это о курорте Шерегеш, названном в честь расположенного неподалеку поселка.

Снег здесь выпадает в сентябре, к ноябрю устанавливается плотный снежный покров, который не сходит вплоть до мая. В апреле в Шерегеше проходит знаменитый Grelka Fest, кульминация которого — массовый спуск в купальниках.

К вершине вас вознесут подъемники — всего их здесь более 20 всех видов: бугельные, кресельные, гондольные.

На курорте доступны 16 трасс для катания. Большинство из них подходят для опытных лыжников, но и новичкам есть где оттачивать навыки. Трассы Шерегеша отличаются живописностью: заснеженные хвойные леса, перепады высот и сибирские морозы творят настоящие чудеса, вырисовывая удивительные пейзажи, кататься среди которых — сплошное удовольствие.

Полезная информация

Как добраться

Ближайшие аэропорты расположены в Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке. Далее до курорта можно добраться на такси, автобусе или электричке

Высочайшая точка

1570 м, гора Мустаг

Трассы

16 трасс суммарной протяженностью более 50 км, длиннейшая — 3900 м

Сезон катания

Ноябрь-май

Чем заняться, кроме каталки

Экскурсии, посещение пещер, конные прогулки, осмотр музеев и памятников, катание в собачьих упряжках и на снегоходах, спа-отдых в парных, участие в фестивалях.



Цены

Перелет Москва — Новокузнецк — Москва

От 14 000 ₽

Стоимость ски-пассов

Единый ски-пасс — от 3200 ₽

Прокат снаряжения

От 600 ₽ в день за комплект

Занятие с инструктором

От 3000 ₽ за индивидуальное занятие

Проживание

Более 50 отелей, хостелов и гостевых домов. Стоимость проживания — от 1500 ₽ за ночь



2. Белокуриха, Алтай

Алтай издавна был местом притяжения для многих. Кто-то отправлялся в местные здравницы в поисках лечения, кто-то прокладывал пешие тропы в горах, кто-то, как, например, русский художник Николай Рерих, занимался поисками мистической Шамбалы. Найдете ли вы здесь волшебную страну, которой грезил Рерих, — сказать не беремся. Но зато гарантируем мягкий климат, снежные склоны и множество различных трасс для любого уровня подготовки.

Небольшой курортный город уютно расположился в долине реки, подарившей ему свое название. Летом в санатории Белокурихи множество россиян приезжают на лечение, а зимой в городок стекаются лыжники и сноубордисты. В окрестностях — сразу несколько горнолыжных курортов. Самые крупные — «Мишина гора» и «Благодать». Здесь нет единого ски-пасса, но цены на подъемники, в целом, демократичные. Город защищен от ветров, поэтому климат — снежный и мягкий, зимы обычно безветренные.

Белокуриха идеальна для тех, кто только начал осваивать лыжи или доску. Широкие пологие трассы в окружении невероятных горных пейзажей хороши для обучения новичков. А опытные спортсмены здесь найдут и сложные трассы по вкусу, и локации для фрирайда.

Полезная информация

Как добраться Ближайший аэропорт находится в Горно-Алтайске, от него придется добираться на такси. Другой вариант — прилететь в аэропорт Барнаула и из него ехать на автобусе около 5 часов Высочайшая точка 815 м, гора Церковка Трассы 14 трасс на разных курортах, самая короткая — 230 м, самая длинная — 2600 м Когда лучше ехать Декабрь-март Чем заняться, кроме каталки Подлечиться в местных санаториях, покататься на лошадях, погреться в термах, посетить спа, посмотреть на зимовку лебедей, поучаствовать в зимних праздниках.

Цены

Перелет Москва — Горно-Алтайск — Москва. От 13 000 ₽ Стоимость ски-пассов Кресельный подъемник — 1000 ₽ за 4 часа, бугельный подъемник — от 100 ₽ за разовый подъем в зависимости от курорта Прокат снаряжения От 250 ₽ за комплект Занятие с инструктором От 1500 ₽ за индивидуальное занятие Проживание Можно разместиться в гостевом доме, отеле или санатории. От 1300 ₽ в сутки.

3. «Гора Соболиная», Байкал

Крупнейший горнолыжный курорт в окрестностях Байкала расположился на склонах хребта Хамар-Дабан. В советское время из всей инфраструктуры тут были бугель да вагончик, выступавший в роли пункта проката и диспетчерской. Сейчас «Гора Соболиная» — это современный курорт с обширной инфраструктурой, множеством возможностей для незабываемого зимнего досуга и волшебными пейзажами сказочного зимнего Байкала.

Здесь много черных и красных трасс, которые порадуют самых взыскательных и опытных спортсменов. На курорте оборудованы зоны с трамплинами, а также маршруты для внетрассового катания. Лыжникам среднего уровня подготовки подойдут синие пологие трассы, каждая — протяженностью около 1000 м. Для новичков оборудован учебный склон, есть также отдельная тюбинговая горка.

Курорт оборудован несколькими подъемниками — бугельными и кресельными. Однако все они работают до 17:00, после этого времени трассы закрывают до следующего утра.

Полезная информация

Как добраться Ближайший аэропорт в Иркутске, оттуда автобусом или поездом до города Байкальска. Из него на такси и маршрутках до горнолыжного курорта Высочайшая точка 1004 м Трассы 15 трасс, общая протяженность — более 13 км. Самая длинная трасса — 2,1 км. Сезон катания Декабрь-апрель Чем заняться, кроме каталки Покататься на коньках по замерзшему Байкалу, попариться в ледяной бане, покататься по Кругобайкальской железной дороге, посетить ближайшие крупные города — Иркутск или Улан-Удэ.

Цены

Перелет Москва — Иркутск — Москва От 14 000 ₽ Стоимость ски-пассов От 1400 ₽ за дневной абонемент в будни Прокат снаряжения От 850 ₽/день за комплект Занятие с инструктором От 2500 ₽ за индивидуальное занятие Проживание От 1600 ₽ Разместиться можно в отелях, хостелах и гостевых домах Байкальска.

Рейтинг топ-3 горнолыжных курортов на Красной поляне

Наследие зимней Олимпиады 2014 года воплотилось в горнолыжных курортах Красной поляны. Рассмотрим три самые популярные локации.

1. «Роза Хутор»

Визитная карточка зимнего отдыха в Красной поляне. Именно на «Розе Хутор» находится главный открыточный вид этой местности — башня с часами на набережной реки Мзымты. В этой части курорта расположены самые дорогие отели и элитные рестораны, здесь больше всего трасс, чья суммарная протяженность составляет 100+ км.

Готовьтесь к тому, что отдых на «Розе» будет затратным — это наименее бюджетный из всех курортов Красной поляны. Впрочем, цену компенсирует отличное качество трасс и высокий уровень сервиса.

Склоны укреплены и защищены, по ним регулярно проходят ратраки, при необходимости работает система искусственного оснежения. Большинство трасс — синие и зеленые: идеально и для начинающих, и для уже освоивших горные лыжи. Наверх вас поднимет один из более чем 20 подъемников: есть как гондольные, так и кресельные.

На «Розе Хутор» часть отелей работает по системе ski-in / ski-out. Такие гостиницы расположены в непосредственной близости к подножию склона. Вы выходите из дверей отеля и практически сразу оказываетесь у подъемника: удобно для тех, кто не любит преодолевать большие расстояния с экипом наперевес.

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Как добраться Ближайший аэропорт находится в Сочи. Прямо от аэропорта курсирует удобная «Ласточка». Также до курорта можно добраться на такси или на автобусе Высочайшая точка 2509 м, Каменный столб Трассы 63 трассы, суммарная длина которых — более 100 км Сезон катания Декабрь-апрель Чем заняться, кроме каталки Подняться на смотровую площадку, покататься на родельбане, погладить альпак, взлететь над облаками на качелях, проверить себя на прочность на подвесном посту, погреться в термальном бассейне с видом на горы.

Цены

Перелет Москва — Иркутск — Москва От 7 500 ₽ Стоимость ски-пассов От 5140 ₽ за дневной ски-пасс Прокат снаряжения От 1750 ₽ за дневную аренду комплекта Занятие с инструктором От 7100 ₽ за индивидуальное двухчасовое занятие Проживание От 3000 ₽ в сутки. Расположиться можно как в крупных сетевых отелях, так и в небольших гостевых домах или хостелах.

2. «Красная поляна»

Раньше эта часть курорта называлась «Горки Город», но в 2019 году была переименована. Получилась «Красная поляна» в Красной поляне. Комплекс отелей, жилых, инфраструктурных и спортивных объектов возводили к Олимпиаде-2014: здесь располагалась медиадеревня. Над архитектурным обликом курорта, органично вписанным в ландшафт окружающих гор, работали как российские специалисты, так и французские архитекторы, ранее проектировавшие горнолыжные объекты Куршевеля.

На курорте функционирует 11 канатных дорог разного типа, одна из них вознесет вас к высочайшей точке курорта — вершине Черная пирамида. В зависимости от уровня катания можно выбрать одну из более чем 15 трасс: от зеленых учебных до черных экстремальных. Здесь также оборудованы трассы для фрирайда и экстрим-парк с трамплинами и другими фигурами. Некоторые участки оборудованы дополнительными освещением для вечернего катания.

Погода здесь, как и во всей Красной поляне, преимущественно мягкая, зимы снежные. Сезон, как правило, открывается в декабре и заканчивается в мае-июне. А на страже качественного катания всегда стоят системы искусственного оснежения.

Полезная информация

Как добраться Ближайший аэропорт находится в Сочи. От аэропорта удобнее всего добираться на автобусе или такси Высочайшая точка 2375 м, вершина Черная пирамида Трассы 63 трассы, суммарная длина которых — более 100 км Сезон катания Декабрь-май Чем заняться, кроме каталки Отправиться в скитур, покататься на снегоходе, посетить экскурсию, покормить северных оленей, погладить хаски, найти лето в аквапарке, полетать на параплане.

Цены

Перелет Москва — Сочи — Москва. От 7 500 ₽ Стоимость ски-пассов От 3600 ₽ за дневной ски-пасс Прокат снаряжения От 1900 ₽ за дневную аренду комплекта Занятие с инструктором От 6600 ₽ за индивидуальное двухчасовое занятие Проживание От 2000 ₽ в сутки. Расположиться можно в трех-, четырех- и пятизвездочных отелях, гостиницах, апартаментах и хостелах.

3. «Газпром»

Как и «Красная поляна», курорт «Газпром» территориально относится к поселку Эстосадок. Здесь работают разнообразные горнолыжные трассы для любого уровня подготовки, доступны услуги аренды снаряжения и обучения у инструкторов.

Трассы расположены на двух склонах — «Альпика» и «Лаура». Кстати, именно на последнем во время Олимпиады-2014 проходили соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Здесь же располагалась горная Олимпийская деревня, в которой жили спортсмены — сегодня эти площади отданы под отели.

«Газпром» включает в себя современные гостиничные комплексы, рестораны, спа- и развлекательные центры. Тут круглый год проходит множество развлекательных мероприятий: концертов, фестивалей, экскурсий.

Полезная информация

Как добраться Ближайший аэропорт находится в Сочи. От аэропорта удобнее всего добираться на автобусе или такси Высочайшая точка 2256 м, Приют ветров Трассы Два склона — Альпика и Лаура, суммарно более 40 трасс Сезон катания Декабрь-май Чем заняться, кроме каталки Посетить оленью ферму, совариум или хаски-парк, заглянуть в парк-сказку «У Лукоморья», вдоволь напрыгаться в батутном центре, попариться в высокогорной бане.

Цены

Перелет Москва — Сочи — Москва. От 7 500 ₽ Стоимость ски-пассов От 3700 ₽ за дневной ски-пасс Прокат снаряжения От 1700 ₽ за комплект Занятие с инструктором От 5800 ₽ за индивидуальное двухчасовое занятие Проживание От 2800 ₽ в сутки.

Рейтинг топ-2 горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии

Заповедные территории Карачаево-Черкесской республики становятся местом притяжения туристов круглый год. Летом здесь созданы все условия для пеших походов и скалолазания, а зимой — для горнолыжного отдыха с самыми умопомрачительными пейзажами.

1. Домбай

Курортный поселок расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря на территории Домбайской поляны. Заповедная местность необычайно красива — снежные пики, столетние хвойные леса, бурные горные речки, укрытые среди вершин озера.

Горнолыжный отдых будет здесь особенно приятным. Развитая туристическая инфраструктура включает в себя пункты проката снаряжения, множество кафе и ресторанов с традиционной кавказской кухней и более сотни отелей и гостевых домов. Самая необычная гостиница в округе — небольшой отельчик в форме тарелки НЛО на высоте 2300 метров: его Советскому Союзу подарило правительство Финляндии в 70-е годы прошлого века.

Трассы Домбая — раздолье для новичков: множество широких и пологих зеленых и синих спусков идеально подходят для обучения и оттачивания навыка езды на лыжах или сноуборде. Опытных райдеров порадуют сложные красные и черные трассы со сложными поворотами и лесистой местностью.

Полезная информация

Как добраться Ближайший аэропорт находится в Минеральных Водах. Отсюда до поселка можно добраться на автобусе или такси, расстояние — около 200 км Высочайшая точка 9 трасс общей протяженностью более 25 км Трассы Два склона — Альпика и Лаура, суммарно более 40 трасс Сезон катания Декабрь-апрель Чем заняться, кроме каталки Отправиться в горы на лошадях, посетить форелевое хозяйство, покататься на коньках, полетать на дельтаплане, посетить Тебердинский заповедник.

Цены

Перелет Москва — Минеральные Воды — Москва От 9 500 ₽ Стоимость ски-пассов От 3500 ₽ за дневной ски-пасс Прокат снаряжения От 500 ₽ за комплект в день Занятие с инструктором От 1500 ₽ за занятие Проживание От 2000 ₽ в сутки.

2. Архыз

Курорт Архыз располагается в 10 км от одноименного поселка. Трассы, канатные дороги и основная туристическая инфраструктура относятся к поселку Романтик: именно сюда стекаются ценители зимнего отдыха со всей округи. Остановиться можно прямо тут — у подножия основных трасс, но такое размещение будет стоить недешево. Желающие сэкономить выбирают гостевые дома в поселке Архыз: от него до подъемников можно за 10 минут добраться на собственной машине, автобусе или такси.

Курорт предлагает туристам катание на трассах двух склонов — Северного и Южного. Первый больше понравится опытным спортсменам и экстремалам, которые по достоинству оценят красные и черные участки. Зеленый спуск тут, впрочем, тоже есть. Да непростой, а высокогорный — чтобы на него попасть, нужно на двух подъемниках подняться на высоту более 2500 метров.

Южный склон больше подходит для спокойного катания. Здесь работают несколько пологих зеленых трасс, протяженные синие, но есть и красная с черной. Кстати, все спуски в Архызе носят «космические» названия: «Персеиды», «Андромеда», «Комета»… Как и канатные дороги: например, «Млечный путь» за 12 минут поднимет вас на высоту 2240 м.

Полезная информация

Как добраться Ближайший аэропорт находится в Минеральных Водах. Отсюда до поселка можно добраться на автобусе или такси, расстояние — чуть более 200 км Высочайшая точка 2839 м, хребет Габулу Трассы 16 трасс общей протяженностью более 27 км Сезон катания Декабрь-апрель Чем заняться, кроме каталки Покататься на тюбингах, отправиться на экскурсию на снегоступах, освоить снегоход, посетить горную обсерваторию, исследовать древнее Аланское городище.

Цены

Перелет Москва — Минеральные Воды — Москва От 9 500 ₽ Стоимость ски-пассов От 2650 ₽ за дневной ски-пасс Прокат снаряжения От 1000 ₽ за комплект в день Занятие с инструктором От 4200 ₽ за занятие Проживание От 2000 ₽ за сутки в поселке Архыз, от 7500 ₽ за сутки в поселке Романтик.

Рейтинг топ-2 горнолыжных курортов Приэльбрусья

Склоны высочайшей горы Европы не могли остаться без внимания горнолыжников. Еще в середине XX века здесь установили первые канатные дороги и раскатали склоны. Сейчас в окрестностях Эльбруса работает несколько горнолыжных курортов — рассказываем о двух наиболее известных.

1. «Эльбрус-Азау»

Самый высокогорный курорт России: канатная дорога поднимет вас на вершину Гара-Баши высотой 3780 над уровнем моря. Склоны покрыты снегом постоянно: на некоторых спусках можно кататься круглогодично. Широкие трассы оценят и лыжники, и сноубордисты. Здесь настоящее раздолье для уверенных спортсменов: 10 трасс из 18 возможных — черные. Длина самой продолжительной — 5 километров.

Первая очередь канатных дорог появилась на склоне в 1969 году. Сегодня курорт разросся: есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха. Отличные трассы, пункты проката, рестораны, отели на любой кошелек привлекают туристов из России и из других стран. В высокогорных отелях, кстати, останавливаются не только лыжники и сноубордисты, но и альпинисты, совершающие восхождение.

Полезная информация

Как добраться Ближайший аэропорт находится в Нальчике. Отсюда до поселка можно добраться на автобусе или такси, расстояние — около 150 км Высочайшая точка 3780, высота Гара-Баши Трассы 18 трасс общей протяженностью более 20 км Сезон катания Ноябрь-май Чем заняться, кроме каталки Познакомиться с кавказской кухней, посетить Долину нарзанов, исследовать «горное царство» — Верхнюю Балкарию, восхититься замерзшими водопадами, искупаться в термах.

Цены

Перелет Москва — Нальчик — Москва От 9 000 ₽ Стоимость ски-пассов От 2138 ₽ за дневной ски-пасс Прокат снаряжения От 500 ₽ за комплект в день Занятие с инструктором От 1500 ₽ за занятие Проживание От 2000 ₽ в сутки.

2. Чегет

Склоны Чегета — настоящий вызов для опытных райдеров. Зеленая трасса здесь всего одна, она расположена на высоте 3050 метров. Поэтому склоны южной соседки Эльбруса трудно назвать подходящими для начинающих — по крайней мере на разнообразные виды новичкам рассчитывать не стоит. Зато если вы уверены в своих силах и прочно стоите на доске или на лыжах, катание на Чегете станет настоящим вызовом и возможностью проверить свои навыки.

Здесь находятся одни из самых экстремальных и «диких» трасс России. Их общая протяженность составляет около 20 км: вы найдете крутые склоны для фрирайда, извилистые повороты, лесистые участки, кочки, камни и прочие «трамплины» естественного происхождения. На некоторых трассах можно буквально заблудиться, поэтому перед катанием обязательно внимательно изучите карту склонов.

Полезная информация

Как добраться Ближайший аэропорт находится в Нальчике. Отсюда до поселка можно добраться на автобусе или такси, расстояние — около 150 км Высочайшая точка 3050 м Трассы 15 трасс общей протяженностью около 20 км Сезон катания Ноябрь-май Чем заняться, кроме каталки Любоваться вершинами Эльбруса, исследовать природные достопримечательности в окрестностях Терскола, попробовать настоящие кавказские хычины, отправиться в обсерваторию.

Цены

Перелет Москва — Нальчик — Москва От 9 000 ₽ Стоимость ски-пассов 1700 ₽ за дневной ски-пасс Прокат снаряжения От 500 ₽ за комплект в день Занятие с инструктором От 1500 ₽ за занятие Проживание От 3500 ₽ в сутки.

Цветовые обозначения горнолыжных трасс

Общемировой маркировки горнолыжных трасс не существует: в разных частях мира приняты свои обозначения. В России используется европейская система разделения трасс по цветам, каждый из которых соответствует определенному уровню сложности спуска.

Зеленые — простые трассы для начинающих. Обычно это широкие пологие спуски небольшой длины. Часто к зеленым трассам относят так называемые «лягушатники» — отдельные участки для обучения новичков с инструкторами. Часто зелеными спусками заканчиваются другие, более сложные трассы — синие и красные.

Синие — трассы низкого уровня сложности. Они, как правило, более протяженные и более крутые, чем зеленые. Подойдут тем, кто уже неплохо стоит на лыжах или сноуборде, освоил техники поворотов и теперь отрабатывает навыки катания. Опытным райдерам синие трассы обычно неинтересны.

Красные — сложные трассы для спортсменов, которые уверенно стоят на лыжах или доске. Как правило, они круче синих трасс, зачастую более продолжительные.

Черные — экстремальные трассы. Самые крутые и узкие склоны, наличие бугров, отдельные чрезвычайно сложные участки. Также на некоторых курортах черными обозначают участки для фрирайда: в таких местах спуски разрешены, но трассы не разравниваются ратраками, позволяя спортсменам катать, в том числе, по свежевыпавшему пухляку.

Важно понимать, что от курорта к курорту уровень сложности может сильно отличаться. Некоторые синие склоны могут оказаться не по зубам тем, кто уже чувствует себя уверенно на зеленой трассе. А красные и черные — отличаться уровнем сложности весьма номинально. Поэтому важно до выхода на трассу как следует изучить карту, пообщаться с инструкторами и другими туристами, чтобы получить возможность здраво оценить свою готовность к катанию.

Чек-лист: что взять с собой на горнолыжный курорт новичку

Вместе с экспертами составили список необходимых на горнолыжном курорте вещей, без которых не обойтись. Особенно советуем изучить этот чек-лист новичкам, которые только планируют сделать первые шаги в горнолыжном спорте.

1. Термобелье и лыжные носки

Мастхэв для любого активного отдыха, особенно в зимнее время. Важно понимать, что термобелье само по себе вас не согреет. Однако оно обеспечит телу терморегуляцию, отводя пот и не позволяя вам перегреться или переохладиться. Выбирайте плотно прилегающие модели из эластичного синтетического материала. Они будут впитывать излишнюю влагу, но при этом не промокнут сами.

Лыжные термоноски действуют по аналогичному принципу: отводят влагу, не позволяют ноге потеть. Берите минимум две пары, чтобы менять их ежедневно.

2. Флиска

Оптимальным вариантом одежды, надеваемой поверх термобелья, станет флисовая поддева. Она усилит эффективность терморегуляции, не будет сковывать движения и препятствовать отведению тепла.

3. Куртка, штаны, балаклава

Одежду для катания можно арендовать на месте, но мы рекомендуем все же потратиться на собственный комплект. Куртка и брюки с чужого плеча, конечно, выполнят свою функцию, но совсем не факт, что вам в них будет комфортно.

Что точно стоит приобрести, а не взять напрокат, так это бафф, балаклаву или гейтор (шарф-трубу). Они незаменимы на склоне для защиты лица от мороза и ветра.

4. Перчатки

Обязательный аксессуар, который лучше приобрести заранее. Выбирайте специальные горнолыжные модели: они изготовлены из специального материала, который промокает гораздо медленнее обычного хлопка или шерсти. Кроме того, такие перчатки имеют специальные высокие манжеты, благодаря которым снег не будет забиваться в рукава.

5. Солнцезащитный крем

Когда вы едете кататься в горы, опасность вернуться домой с обгоревшим носом кажется не самой очевидной. Тем не менее, вы с нею столкнетесь, если не будете ежедневно пользоваться кремом с высоким уровнем SPF. Даже если у подножья гор облачно и снежно, то на высоте погода может быть совсем другой — солнечной и ясной. Лучи ультрафиолета в этом случае воздействуют на кожу не только сверху, но и снизу, отражаясь от снега. Поэтому не игнорируйте защиту от солнца: это чревато ожогами.

6. Солнечные очки или маска

Без них не обойтись по той же причине, почему и не обойтись без крема с SPF: ясная погода, слепящее солнце и яркий снег заставят глаза постоянно щуриться и находиться в напряжении. Выход здесь — солнцезащитные очки с сильным затемнением. «Оптимальный цвет фильтра — темно-желтый или оранжевый», — уточняет Вадим Палий, сооснователь и генеральный директор компании «Материя».

Очки спасут не только от яркого солнца, но и от летящего в лицо снега в период осадков. Варианты защитных очков с резинкой, которые надеваются поверх шлема, можно арендовать в пункте проката. Кстати, о шлеме.

7. Защита

Каким бы ни был уровень вашего катания, последнее, чем стоит пренебрегать — это защитой. Как минимум шлем должен быть надет на вас все время, что вы находитесь на склоне. Если вы фрирайдер, объяснять, зачем это необходимо, уверены, не надо.

Однако новичкам тоже не стоит быть излишне самонадеянными: даже если вы планируете передвигаться со скоростью черепахи и только на зеленых участках трасс, помните, что вокруг вас множество других людей, к ногам которых пристегнуты тяжелые лыжи и доски. И то, будут они лихачить или нет, предсказать сложно. Горнолыжный спорт относится к экстремальным, поэтому здесь лучше перебдеть. Как знать: возможно, это спасет вашу жизнь.

8. Экипировка

Новичкам, которые еще не знакомы с горнолыжным спортом и только планируют его осваивать, нет нужды покупать лыжи, доски и ботинки самостоятельно. Во-первых, вы не знаете, понравится ли вам такой вид досуга. Во-вторых, вы пока не разбираетесь в нюансах выбора, а доверять такую значимую покупку консультанту в спортивном магазине было бы поспешно. В-третьих, какие-то брендовые и качественные доски с вашим минимальным уровнем навыков еще не нужны. Поэтому для первых выходов на склон достаточно будет прокатного оборудования.

9. Еда и напитки

На склоне вы, скорее всего, о еде не вспомнете — будет не до этого. Но вот в перерывах между катаниями обязательно нужно подкрепиться: для этого лучше всего подходят питательные продукты с высоким содержанием сахара, которые дают мгновенный энергетический буст. Купить еду и напитки, как правило, можно и на склоне, но принести из дома банан, злаковые батончики и термос с чаем будет гораздо дешевле.

Важное напоминание: на склоне не место алкоголю. Поэтому, если вы решили согреться чашечкой горячего глинтвейна, на трассу после такого перерыва выходить нельзя — ради безопасности своей и окружающих.

10. Деньги, документы и ски-пасс

Паспорт или водительские права имеет смысл взять с собой на склон, если вы планируете арендовать экипировку: документы там принимаются в качестве залога. Рекомендуем предварительно уточнить условия в выбранной вами точке: в некоторых пунктах проката могут не принимать документы, отдавая предпочтение денежному залогу.

Ски-пасс — ваш проездной билет на вершину, с которой вы будете спускаться на лыжах или доске. Как правило, ски-пассы на несколько дней будут выходить выгоднее, чем однодневные. Карточку, которую вам выдадут в кассе, спрячьте в специальный карман куртки на левом рукаве — вы оцените это удобное решение на турникетах перед подъемником: можно поднести к картридеру руку, не доставая ски-пасс из кармана.

11. Аптечка

Горнолыжный отдых относится к экстремальным, поэтому важно не только соблюдать осторожность, но и при необходимости уметь оказать первую помощь. Мелкие механические травмы на склоне — не редкость, поэтому с собой обязательно стоит взять мази от ушибов и ссадин, эластичный бинт, тейпы, обезболивающее.

Многие горнолыжные курорты находятся на Кавказе, знаменитом своим гостеприимством и кухней: преимущественно, мясом и выпечкой. Это довольно тяжелая еда, которая может оказать негативное влияние на пищеварение, особенно, с непривычки. Поэтому нелишним будет положить в аптечку препараты, помогающие при переедании.

12. Отвертка

Пригодится для подкручивания креп на доске или лыжах. Особенно актуальный пункт для тех, кто планирует пользоваться прокатным оборудованием.

Советы туристам

Нюансы, о которых важно помнить, собираясь на горнолыжный курорт.

Свой экип ближе к сердцу, но его придется везти на себе. Важно планировать логистику и прикидывать траты. Возможно, выгоднее будет арендовать доску или лыжи на месте, чем оплачивать транспортировку негабаритного багажа при авиаперелете. Ну и дополнительную тяжесть в довесок к чемодану никто не отменял.

Важно планировать логистику и прикидывать траты. Возможно, выгоднее будет арендовать доску или лыжи на месте, чем оплачивать транспортировку негабаритного багажа при авиаперелете. Ну и дополнительную тяжесть в довесок к чемодану никто не отменял. Пикового сезона лучше избегать, особенно если хочется сэкономить. Новогодние каникулы, выходные на 23 февраля и 8 марта — самые загруженные дни на любом горнолыжном курорте. В это время больше людей, длиннее очереди на подъемники, выше стоимость проката и ски-пассов, дороже цены на авиабилеты.

Новогодние каникулы, выходные на 23 февраля и 8 марта — самые загруженные дни на любом горнолыжном курорте. В это время больше людей, длиннее очереди на подъемники, выше стоимость проката и ски-пассов, дороже цены на авиабилеты. Долгосрочное планирование поможет сэкономить деньги и время . Заранее купленные билеты, забронированный отель и найденный инструктор — залог комфортного отдыха без лишнего стресса.

. Заранее купленные билеты, забронированный отель и найденный инструктор — залог комфортного отдыха без лишнего стресса. Новичкам лучше всего выбирать курорты с большим количеством зеленых трасс : так каталка будет разнообразнее. Если вы впервые встаете на лыжи или сноуборд, вряд ли в этот же приезд успеете покорить синие склоны. Поэтому акцент лучше делать на зеленые.

: так каталка будет разнообразнее. Если вы впервые встаете на лыжи или сноуборд, вряд ли в этот же приезд успеете покорить синие склоны. Поэтому акцент лучше делать на зеленые. Учитесь у инструктора , даже если ваш друг, отец, супруг или другой близкий человек уже давно катаются и обещают вас поставить на лыжи или доску. Если так случится, то, скорее всего, встанете вы неправильно. А это чревато травмами и «закатыванием» неверной техники, после которой сложно переучиться. Поэтому не скупитесь и возьмите несколько занятий с профессиональным инструктором, который сразу покажет вам верные положения тела, поможет преодолеть страх перед склоном и обучит правильным техникам.

, даже если ваш друг, отец, супруг или другой близкий человек уже давно катаются и обещают вас поставить на лыжи или доску. Если так случится, то, скорее всего, встанете вы неправильно. А это чревато травмами и «закатыванием» неверной техники, после которой сложно переучиться. Поэтому не скупитесь и возьмите несколько занятий с профессиональным инструктором, который сразу покажет вам верные положения тела, поможет преодолеть страх перед склоном и обучит правильным техникам. Безопасность превыше всего. Выше мы уже писали, что при любом уровне катания необходимо надевать защиту — как минимум, шлем. Более опытным лыжникам, особенно отправляющимся на фрирайд, также необходимо помнить о простых правилах: не кататься вне трасс в одиночку, первое посещение незнакомых участков совершать с инструктором, всегда брать с собой бипер, щуп и лавинный рюкзак.

Вопросы и ответы

Вместе с экспертами ответим на распространенные вопросы о горнолыжном отдыхе в России.

Где летом можно покататься на сноуборде в России?

Летняя каталка в России возможна, в первую очередь, на Эльбрусе — здесь снег не тает круглый год.

Вадим Палий дополняет:

«В летнее время покататься можно в Шерегеше, Белокурихе, на Домбае. Здесь у вас будет возможность сделать эффектные фото на сноуборде или на лыжах в шортах и футболке».

Какой горнолыжный курорт лучше всего подходит для новичка?

«Курорты Красной поляны, особенно курорт “Газпром”. Там созданы идеальные условия для катания новичков: удобные и пологие трассы без обрывов, не особо длинные (чтобы ноги быстро не забивались). Для малышей даже траволатор сделан прямо на склоне: он поднимает детей через тоннельчик наверх горки. Если устали от катания, есть где погулять: работают бары, рестораны, хаски-центр и другие развлечения», — рекомендует Алексей Зазулин, основатель и генеральный директор компании KURORTMAX GROUP COMPANY, ярый фанат сноуборда.

Вадим Палий делится своим топом лучших горнолыжных курортов:

«Красная поляна» и «Роза Хутор» в Краснодарском крае,

Шерегеш в Кемеровской области,

Большой Вудъявр в Кировске (Мурманская область),

«Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

«Все вышеперечисленные курорты будут интересны как новичкам в горнолыжном спорте, так и опытным спортсменам. Везде можно найти трассу подходящего уровня», — говорит Вадим Палий.

Какая погода комфортна для катания на лыжах и сноуборде?

«Лучший вариант — катание при температуре до −10 в ясную погоду (темная маска на этот случай обязательна). Выше −3 — жарко. Ниже −15 — скорее всего, будет не особо комфортно. Но в безветренную погоду и в правильной одежде пара часов катания будет в удовольствие даже при сильном минусе, особенно, если ясно. В таких условиях людей, как правило, немного, снег хрустит, идеально! Самая плохая погода — это ветер, а если еще и метель, то лучше вообще даже не выходить», — рассказывает Алексей Зазулин.

«В зимний период погодные условия не всегда благоволят горнолыжному спорту. Обильный снегопад или лавиноопасные дни могут стать причиной закрытия трасс», — напоминает Вадим Палий.

Автор:

Мария Соколова, катается на лыжах и сноуборде более 8 лет.

Эксперты:

Вадим Палий, сооснователь и генеральный директор компании «Материя», владеющей отелями вблизи Красной поляны.