Клебо не оставил соперникам ни шанса на старте сезона. Норвежец вернёт себе все трофеи?

"Единственное, что может подкосить Йоханнеса, — это давление, с которым он столкнётся. Этот чемпионат будет отличаться от тех, на которых он бывал раньше. Это давление, которое он, вероятно, не испытывал. Там много суеты и суматохи, а ещё нужно сохранять спокойствие, когда что-то происходит. На домашнем чемпионате мира, который мы провели в Осло, шум был просто запредельным, когда ты находился за пределами своего отеля.