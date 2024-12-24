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Норвежец назвал Вяльбе преградой для допуска россиян на Олимпиаду: «Новый президент ФЛГР облегчит сотрудничество»

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказал мнение насчет возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Источник: РИА "Новости"

"Вижу, что есть движение в сторону допуска российских спортсменов во все большее количество видов спорта. Конечно, на это повлияет МОК. Но думаю, два фактора будут действительно решающими для возможностей участия россиян в Олимпиаде 2026 года.

Во-первых, кто будет новым президентом МОК в следующем году. Лорд [Себастьян] Коу, например, не является хорошей новостью для шансов России. Во-вторых, если в Украине наметится движение к перемирию.

И никто, наверное, не признается в этом публично, но другой президент лыжной федерации, а не жесткая, доходящая до маниакальности Вяльбе, естественно, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте", — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.