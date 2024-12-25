Елена Вяльбе — о Большунове: этот спортсмен супермотивирован. У него одна цель — победить

«Насчёт мотивации — это сто процентов просто блажь, Саша мотивирован! И вы даже себе представить не можете, как он расстраивается, что никак не может его организм справиться с последствиями этого ковида. Саша выходит на каждую гонку с одной мыслью — победить. Он по-другому просто не умеет.



Я уверена, что к чемпионату страны он будет в лучшей форме и, как всегда, покажет себя во всей красе. Я никогда не гадаю на кофейной гуще, но я знаю, что Саше никогда в жизни ничего не давалось легко — он всегда идет через тернии к звёздам. Еще раз скажу: этот спортсмен супермотивирован. У него всегда одна цель перед стартом — победить», — приводит слова Вяльбе «Татар-информ».