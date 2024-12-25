«Пока разминочка». Тренер рассказал, что происходит с Сергеем Устюговым

— Тренировочный план пишет Маркус Крамер. Сергей с ним постоянно на связи. То есть план у нас основа, но какие-то определённые моменты мы можем поменять. Устюгову идёт этот план. Мы же предварительно со всеми ребятами поговорили: «Хотите с нами? Тогда работаем по плану Маркуса Крамера». Но каких-то секретов тут нет, в России почти все так и готовятся. Зачем колесо изобретать, всё давно уже придумано. Конечно, может быть нехорошее самочувствие, но у нас все спортсмены взрослые. Никаких проблем с тем, чтобы пропустить тренировку. Но тогда в выходной будь добр добрать те часы, которые ты не отработал.