Губерниев: «Таким, как Вяльбе, сегодня очень трудно, сложно, невыносимо. Как же можно было так облажаться…»

В ноябре в одном из интервью она также сказала: «Я считаю, что должна быть политика партии. Либо да, мы продаемся и едем — предаем свою страну, предаем ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще и, возможно, за существование всей страны. Либо мы им благодарны и вместе с ними».