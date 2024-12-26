Губерниев: «Таким, как Вяльбе, сегодня очень трудно, сложно, невыносимо. Как же можно было так облажаться…»

«Очень трудно сегодня!!! Сложно… Невыносимо… Иным… Таким, как Елена Валерьевна Вяльбе: держитесь, дорогая моя… Как же можно было так облажаться… Станислав Поздняков не даст соврать…», — написал Губерниев.
В последнее время Губерниев регулярно выступает с критикой в адрес Вяльбе. В середине декабря в эксклюзивном комментарии Sport24 он в числе прочего заявил: «Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом».
В своем телеграм-канале Губерниев также опубликовал ссылку на новость о том, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал подвигом участие российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна.
«Разумеется, подвиг!!! Конечно!!! Квасные пуцреоты, которые против наших спортсменов, молчат, ибо тьфу на них!!!» — написал Губерниев.
Напомним, что Вяльбе ранее заявляла: «Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется».
В ноябре в одном из интервью она также сказала: «Я считаю, что должна быть политика партии. Либо да, мы продаемся и едем — предаем свою страну, предаем ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще и, возможно, за существование всей страны. Либо мы им благодарны и вместе с ними».
Что касается бывшего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, которого упомянул Губерниев в своем новом посте, то в апреле он назвал «командой иноагентов» теннисистов из России в контексте выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе. В октябре Поздняков объявил об уходе с поста главы ОКР: «Сложились своевременные предпосылки для смены лидера и команды».