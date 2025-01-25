Российская лыжница надеется на чудо в преддверии Олимпиады

«Мы ждем все официальной информации, реальных шагов в эту сторону. Верим, так можно сказать, надеемся, что что-то изменится. Большая надежда на чудо появилась. Прошла летняя Олимпиада, на ней были россияне, теперь ждем, что с нами будет. Надеемся на лучшее», — заявила Фалеева.
20 января Элиаш выступил за возвращение россиян на международные турниры.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.