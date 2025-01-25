Российская лыжница надеется на чудо в преддверии Олимпиады

«Мы ждем все официальной информации, реальных шагов в эту сторону. Верим, так можно сказать, надеемся, что что-то изменится. Большая надежда на чудо появилась. Прошла летняя Олимпиада, на ней были россияне, теперь ждем, что с нами будет. Надеемся на лучшее», — заявила Фалеева.