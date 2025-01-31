Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?

«Для меня Цахкадзор — достаточно испытанная высота. Мы и как спортсмены в свое время там тренировались, причем и в летний, и в зимний периоды.



В начале 2000-х я начинал возрождать базу, и к Играм-2006 мы готовились именно там. К тому времени у нас накопился определенный опыт по этой базе, и было принято решение провести в Цахкадзоре не только заключительный этап подготовки, но и отборы, поскольку сами Игры должны были проходить на той же высоте — порядка 2000 м. Олимпийские результаты нашу правоту подтвердили».