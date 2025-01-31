Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?

Наш лучший лыжник Александр Большунов появился на трассах Италии. Он проведет там около трех недель в рамках подготовки к чемпионату России. Вроде бы будничный факт вызвал бурную реакцию.
Дмитрий Губерниев, например, уверен: вслед за этим шагом должна последовать отставка Елены Вяльбе.
«Итак, Большунов погнал тренироваться в Европу! Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться — либо трусы надеть, либо крестик снять, как говорится. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели. Такие бестолковые руководители должны отправиться подальше… В отставку! Исинбаева — предатель, Лондон надо разбомбить, мои спортсмены под нейтральным флагом выступать не будут, это предательство национальных интересов… Но лыжники тренируются в Европе. Занавес!» — написал ведущий в телеграм-канале.
Вяльбе парировала, что сбор согласован. «Если бы я не поддерживала, Саша бы туда не полетел». Без разъяснений.
Как же относиться к поездке Большунова в Европу? Как он туда попал и что все это значит?
«Выходит в хорошую копеечку». Большунов мог бы бесплатно сидеть в Армении, но не захотел
● Важно: Большунов — служащий Росгвардии. А значит, не может выехать за границу без письменного разрешения руководства. Начальник ЦСКА, бывшая биатлонистка Светлана Ишмуратова рассказала, как его получали.
«Все нормально. Спортсмены по вызову федерации командируются за рубеж. В случае с Александром Большуновым начальник команды ЦСКА по зимним видам спорта пишет рапорт, где перечисляются фамилии и имена спортсменов, которые выезжают в определенную страну. Все это отправляется на согласование первому заместителю министра обороны начальнику Генерального штаба РФ. Он ставит свою визу, и наши спортсмены едут и тренируются, готовятся к стартам».
● Помимо Большунова в Италии находятся и еще три лыжника сборной: Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков. Все они готовятся в группе Егора Сорина. Сорин объяснил, что сбор — за счет личных средств спортсменов, так как Минспорт не оплачивает подготовку в недружественных странах.
«Выходит в хорошую копеечку, хотя еще и спонсоры помогли», — поделился Коростелев.
Но у Сорина не только нет возражений — наоборот.
«Нам надо периодически готовиться в европейских условиях, поэтому спортсмены, кто изъявил желание, поехали тренироваться. А я рекомендовал им ехать».
Наверняка и Большунов отправился в Италию за собственные средства. Хотя мог бы бесплатно тренироваться в Цахкадзоре. Но зачем?
Большунов поехал в олимпийские места. Тренироваться там ничто не мешает
Сначала немного бэкграунда. 26 января в Ижевске Большунов завершил свой лучший в сезоне этап Кубка России: победил в спринте и взял серебро в разделке вслед за Савелием Коростелевым. Необычно, но для него это стало первой победой в сезоне.
Тренер Юрий Бородавко тогда был уверен: «Большунов возвращается после всего, что у него было за последние полтора месяца».
Дальше в Кубке России пауза больше чем на месяц. Следующий старт — чемпионат страны — начнется только 1 марта. Наш календарь почти день в день идет за международным: чемпионат мира по лыжным видам откроется в Тронхейме 26 февраля.
В этот период лыжники традиционно проводят подготовительный сбор. В случае Большунова он особенно нужен: Александр живет в Подмосковье, где снега нет и тренироваться практически негде.
В северных регионах России снега много, но стоят морозы. Плюс в этот период традиционно нужна среднегорная подготовка. Сборная отправилась в Армению: база в Цахкадзоре давно опробована группой Юрия Бородавко. Здесь готовились к Олимпийским играм-2006 еще Александр Легков с Евгением Дементьевым. В прошлом году группа Бородавко (включая Большунова) тоже была в Армении и летом, и потом в январе. Вот что тогда говорил тренер:
«Для меня Цахкадзор — достаточно испытанная высота. Мы и как спортсмены в свое время там тренировались, причем и в летний, и в зимний периоды.
В начале 2000-х я начинал возрождать базу, и к Играм-2006 мы готовились именно там. К тому времени у нас накопился определенный опыт по этой базе, и было принято решение провести в Цахкадзоре не только заключительный этап подготовки, но и отборы, поскольку сами Игры должны были проходить на той же высоте — порядка 2000 м. Олимпийские результаты нашу правоту подтвердили».
А вот олимпийский лыжный турнир пройдет в городе Тезеро в Валь-ди-Фиемме. Здесь регулярно проводят этап «Тур де Ски», неподалеку — та самая легендарная Альп-де-Чермис.
Большунов отправился в Сейзер Альм — это в Южном Тироле, примерно в 100 км от Тезеро. Сейзер Альм хорош разнообразием трасс: их здесь в общей сложности больше 180 км на высоте от 1680 до 2350 м. Таким разнообразием Цахкадзор похвастать не может. Да и высота в Альпах у многих спортсменов переносится легче.
Кстати, в самом факте тренировок за границей даже после отстранения ничего необычного нет. Два года назад тренироваться в Италию ездила олимпийская чемпионка Юлия Ступак. Тогда она вышла на трассу в Тоблахе, где проходил этап Кубка мира.
«Из очень многих стран подошли и сказали: хотим, чтобы вы вернулись», — так Ступак рассказывала о поездке.
Бородавко намекал, что одна из целей сбора у Большунова — «налаживание международных связей». Тренер, конечно, не имел в виду переговоры с международной федерацией. Но пообщаться со спонсорами и обновить парк лыж и смазок — вполне. Особенно с учетом запрета фтора, на котором уже прокололся один наш спортсмен — Омар Худиев.
Кажется, что главные препятствия перед сборами в Европе для наших лыжников — это финансы и визы. Поездка дорогая (и порой непростая по логистике), а для визы нужно разрешение начальства. Но в целом, как оказалось, обе проблемы решаемые.
И тогда для тренировок на лучших альпийских трассах, где уже через год будет Олимпиада, не нужно ни нейтрального статуса, ни специальных разрешений. Они открыты для всех независимо от паспорта и политических взглядов.
Так почему не провести сбор в идеальных условиях?
Автор: Наталья Марьянчик