«Ни одного намека, что к русским плохо относятся». Российский лыжник выиграл марафон и был дисквалифицирован за фтор

С визами все чуть проще — у жены французский шенген на три года, она по работе очень много летает. Мне делали через агентство, это стоит порядка двадцати тысяч рублей, ты сам никуда не ходишь. В Москве после 2022-го этот сервис набрал огромную популярность, потому что количество выдаваемых виз сократилось, а требования к пакету документов выросли, как и сроки оформления. Под визу берутся авиабилеты, обязательно возвратные, делаются справки о доходе и финансовом положении. В прошлом году мне дали однократную французскую визу, строго на даты поездки. В этот раз итальянцы дали на полтора месяца, чуть удобнее. Я заметил тенденцию, что если у тебя хорошая визовая история, то все с каждым разом становится более лояльно.