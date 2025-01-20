Российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии

«Как прошла La Diagonela спросите вы? Отвечаю: я выиграл, но меня отправили на последнее место. Увы, у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обезфтаривал и бежал на фторе», — написал Худиев в своем Telegram-канале.