Российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии

Омар Худиев стал победителем в любительской категории на марафоне La Diagonela в Швейцарии, который прошел 18 января на дистанции 55 километров. Однако вскоре после финиша его дисквалифицировали за использование мазей с запрещенным фтором.
«Как прошла La Diagonela спросите вы? Отвечаю: я выиграл, но меня отправили на последнее место. Увы, у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обезфтаривал и бежал на фторе», — написал Худиев в своем Telegram-канале.
Худиев был единственным российским лыжником на марафоне La Diagonela.
В марте 2023 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) приняли решение отказаться от применения фторсодержащих веществ, которые сильно загрязняют окружающую среду. Подобные мази при определенных условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с другими. На российских соревнованиях не действует запрет по использованию фторсодержащих веществ.