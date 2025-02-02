Лыжник Волков объяснил необходимость тренировочного сбора в Европе

Волков отметил, что иностранные лыжники нормально восприняли приезд российских спортсменов, которые лишены возможности выступать на международных стартах с весны 2022 года даже в нейтральном статусе. «Восприняли нормально, может было несколько удивленных взглядов первое время, но сейчас просто здороваемся каждый день, никаких проблем и конфликтов нет», — сказал он.