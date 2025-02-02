Лыжник Волков объяснил необходимость тренировочного сбора в Европе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Тренировочный сбор в Италии позволит хорошо подготовиться к чемпионату России в Казани, а в долгосрочной перспективе — к возвращению на международную арену. Об этом ТАСС рассказал лыжник Сергей Волков, который уехал на сбор вместе с Дарьей Непряевой и Савелием Коростелевым.
В Италию до 20-х чисел февраля тренироваться также отправился трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
«Готовимся в Италии, потому что эффект от высоты местных гор и условия значительно лучше: хорошие трассы, питание, рост гемоглобина и стабильное самочувствие, — рассказал Волков. — Задача в краткосрочной перспективе — подготовка и успешное выступление на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани, а в долгосрочной — личный прогресс и подготовка к международным гонкам на высоте».
«На месте мы тренируемся мини-командой, в которую входят еще Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Находимся на постоянной связи с [тренером] Егором Владимировичем Сориным по поводу самочувствия и тренировочных планов. Лыжи мажем самостоятельно», — добавил он.
Волков отметил, что иностранные лыжники нормально восприняли приезд российских спортсменов, которые лишены возможности выступать на международных стартах с весны 2022 года даже в нейтральном статусе. «Восприняли нормально, может было несколько удивленных взглядов первое время, но сейчас просто здороваемся каждый день, никаких проблем и конфликтов нет», — сказал он.
Волкову 23 года, в нынешнем сезоне его лучшим результатом является четвертое место в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.