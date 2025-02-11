Организаторы гонки в Италии с участием Большунова заявили о своей аполитичности

«Спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания, которые в наше время необходимы как никогда. В конечном счете решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спорта, справедливости и милосердия. Мы также видим сложную проблему, которая имеет как спортивное, так и социальное измерение. Команда Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики и представляет спортивный аспект соревнований Moonlight Classic Seiser Alm», — отметили организаторы гонки.