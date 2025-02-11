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Организаторы гонки в Италии с участием Большунова заявили о своей аполитичности

Спортсмен заявлен на гонку под российским флагом.

Источник: Федерация лыжных гонок России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии допустили трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова до старта, потому что придерживаются позиции, что спорт должен оставаться вне политики. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Большунов числится в списке участников гонки на 30 км, которая пройдет 13 февраля.

«Понятно, что могут возникнуть опасения по поводу такого деликатного вопроса, как конфликт на Украине, — говорится в заявлении. — Однако в спортивном контексте мы должны осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами».

«Спорт должен быть пространством справедливости, уважения и международного взаимопонимания, которые в наше время необходимы как никогда. В конечном счете решения о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спорта, справедливости и милосердия. Мы также видим сложную проблему, которая имеет как спортивное, так и социальное измерение. Команда Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики и представляет спортивный аспект соревнований Moonlight Classic Seiser Alm», — отметили организаторы гонки.

Большунов заявлен на гонку под российским флагом. Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая с 2022 года не допускает российских и белорусских спортсменов до своих соревнований даже в нейтральном статусе.

Большунову 28 лет. Он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски». Большунов также становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств и один раз — бронзовым.