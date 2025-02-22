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Олимпийский чемпион лыжник Большунов вернулся в Россию со сбора в Италии

По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, сейчас перед Александром Большуновым стоит задача как можно лучше подготовиться к чемпионату России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вернулся в Россию с тренировочного сбора в Италии. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

13 февраля Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии на дистанции 30 км классическим стилем. Для трехкратного олимпийского чемпиона этот международный старт стал первым за последние три года.

«Он вернулся в Россию, сейчас перед ним стоит задача как можно лучше подготовиться к чемпионату России», — сказал Бородавко.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартует в Казани 1 марта.

Большунову 28 лет. Он является трехкратным победителем Олимпийских игр, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски». Большунов один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств и один раз — бронзовым.