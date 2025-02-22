Олимпийский чемпион лыжник Большунов вернулся в Россию со сбора в Италии

Большунову 28 лет. Он является трехкратным победителем Олимпийских игр, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки «Тур де Ски». Большунов один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств и один раз — бронзовым.