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Команда с Большуновым в составе не смогла выиграть смешанную эстафету на чемпионате России

Первая команда Татарстана, за которую выступал Большунов, заняла второе место, уступив второй команде республики.

Источник: Федерация лыжных гонок России

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Первая команда Татарстана, за которую выступал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, заняла второе место в смешанной эстафете 4×5 км на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Казани.

Победителем гонки стала вторая команда Татарстана, которую представляли Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев. Они показали результат 44 минуты 12,4 секунды. Вместе с Большуновым в команде выступили Дарья Непряева, Савелий Коростелев и Наталья Терентьева, они отстали от победителей на 0,3 секунды. Тройку лучших замкнули Татьяна Сорина, Евгений Белов, Екатерина Смирнова, Александр Терентьев, которые защищали цвета первой команды Тюменской области (отставание — 0,5 секунды).

Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года проходит в два этапа. Основную часть турнира с 1 по 9 марта принимает Казань. В Сыктывкаре (Республика Коми) 22 и 23 марта будут разыграны медали в масс-стартах на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) классическим стилем.