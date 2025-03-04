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Лыжник Устюгов извинится перед Большуновым за агрессивное поведение

Во время полуфинала на чемпионате России Устюгов махнул палкой в сторону Большунова.

Источник: Reuters

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Сергей Устюгов извинится перед Александром Большуновым за агрессивное поведение в его адрес во время спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Об этом Устюгов рассказал журналистам.

Во время полуфинала турнира Устюгов махнул палкой в сторону Большунова. Устюгов стал победителем спринта классическим стилем, Большунов не смог пройти в финал.

«Я в грубой форме сказал ему: “Саня, ты заколебал, сколько можно? Почему со мной все время так?”. Это уже не первый случай. Все было на эмоциях — махнул палкой на него», — сказал Устюгов.

«Этого делать не стоило, увижу его — извинюсь. Кипит: у него уже есть медаль чемпиона России, а я только начал. Надеюсь, здесь не закончу», — добавил Устюгов.

Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года проходит в несколько этапов. Основную часть турнира с 1 по 9 марта принимает Казань.