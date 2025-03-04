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Лыжник Устюгов не рассчитывает принять участие в Олимпийских играх

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

Источник: Reuters

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов не рассчитывает, что сможет выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

«Нет, надежды нет», — ответил спортсмен на вопрос, есть ли у него надежда на выступление на Олимпийских играх.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов в марте 2022 года. Глава организации Йохан Элиаш, претендующий на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), выступает за их допуск до Игр 2026 года в нейтральном статусе, однако совет FIS пока не поддерживает этого решения. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.