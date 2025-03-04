Лыжник Устюгов не рассчитывает принять участие в Олимпийских играх

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов в марте 2022 года. Глава организации Йохан Элиаш, претендующий на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), выступает за их допуск до Игр 2026 года в нейтральном статусе, однако совет FIS пока не поддерживает этого решения. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.