Лыжник Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года проходит в несколько этапов. Основную часть турнира с 1 по 9 марта принимает Казань. В Сыктывкаре (Республика Коми) 22 и 23 марта будут разыграны медали в масс-стартах на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) классическим стилем.