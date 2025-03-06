Лыжник Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял первое место в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Казани.
Большунов показал результат 21 минута 18,7 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание — 6,5 секунды), третье — Артем Мальцев (+17,4).
Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года проходит в несколько этапов. Основную часть турнира с 1 по 9 марта принимает Казань. В Сыктывкаре (Республика Коми) 22 и 23 марта будут разыграны медали в масс-стартах на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) классическим стилем.