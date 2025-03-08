Дегтярев заявил, что покончил с «махновщиной» в общении с международными федерациями

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Отсутствие единой позиции в отношениях с международными партнерами сильно мешало возвращению российских спортсменов на соревнования, но теперь эта проблема решена. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Проблема, которая просматривалась и сильно мешала, — разноголосица, махновщина в отношениях с международными партнерами, — отметил Дегтярев. — Абсолютно несогласованные высказывания спортсменов и руководителей федераций».
«Недавно мы провели собрание олимпийских федераций, договорились синхронизировать контакты с внешним миром, — сказал собеседник агентства. — А то ведь что получалось? Все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. С кем они советовались, что обсуждали — непонятно. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы».
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью News.ru предположила, что если бы на центр Лондона была сброшена «серьезная бомба», то российских спортсменов сразу бы вернули на международные соревнования.