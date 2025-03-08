Дегтярев заявил, что покончил с «махновщиной» в общении с международными федерациями

«Недавно мы провели собрание олимпийских федераций, договорились синхронизировать контакты с внешним миром, — сказал собеседник агентства. — А то ведь что получалось? Все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. С кем они советовались, что обсуждали — непонятно. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы».