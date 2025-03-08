Вяльбе не считает корректным сравнение ее рекорда с достижением Клебо

«Во-первых, я думаю, это не совсем корректно — говорить о том, побил Клебо мой рекорд или не побил. Он мужчина, я женщина, он пишет свою историю, а я свою написала, когда бегала на чемпионате, где было пять видов программы. Сейчас их стало шесть. Клебо — великий спортсмен, это однозначно, это не обсуждается. С нашими ли спортсменами он бы выступал, нет — все, он чемпион мира, и дальше уже в протоколе ничего не пишется», — сказала Вяльбе.