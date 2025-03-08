Вяльбе не считает корректным сравнение ее рекорда с достижением Клебо

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Рекорд норвежского лыжника Йоханнеса Клебо по числу побед на одном чемпионате мира некорректно сравнивать с достижением, установленным Еленой Вяльбе в 1997 году. Такое мнение Вяльбе высказала ТАСС.
В субботу Клебо победил в мужском масс-старте, выиграв все шесть гонок на чемпионате мира 2025 года. Вяльбе в 1997 году выиграла все пять гонок на мировом первенстве.
«Во-первых, я думаю, это не совсем корректно — говорить о том, побил Клебо мой рекорд или не побил. Он мужчина, я женщина, он пишет свою историю, а я свою написала, когда бегала на чемпионате, где было пять видов программы. Сейчас их стало шесть. Клебо — великий спортсмен, это однозначно, это не обсуждается. С нашими ли спортсменами он бы выступал, нет — все, он чемпион мира, и дальше уже в протоколе ничего не пишется», — сказала Вяльбе.
Клебо 28 лет, он является 5-кратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира, также в его активе 4 победы в общем зачете Кубка мира. Российские спортсмены не были допущены до мирового первенства решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.