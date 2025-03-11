Губерниев вновь выступил против главы ФЛГР Вяльбе

По словам Губерниева, Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену. Кроме того, у него возникли вопросы к ФЛГР в плане проведения соревнований. «Для федерации болельщики — это пустое место, в чем мы лишний раз убедились в Казани. Сколько бы они ни надували щеки, сколько бы ни рассказывали, какой Губерниев редиска, они просто защищают свое тухлое болото, а я забочусь о людях, вот и все», — заявил он.