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Российская лыжница рассказала о пользе крика в лесу

Российская лыжница Екатерина Шибекина рассказала, как справилась с неудачным выступлением на Первенстве России. Ее слова приводит Sport24.

Источник: Аргументы и факты

Шибекина поделилась, что после того, как плохо выступила в спринте, убежала в лес. «Минут 15, наверное, стояла и рыдала, потому что не понимала, почему у меня нет результата. После этого стало полегче. Удалось даже прокричаться немного», — заявила она. Лыжница отметила, что после этого гонки были хорошими.

20-летняя Шибекина провела первый полноценный сезон в молодежной сборной России. Также она выступила на взрослом чемпионате страны, где стала пятой в скиатлоне и восьмой в гонке с раздельным стартом на 10 километров коньковым стилем.

С марта 2022-го россияне не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).