Российская лыжница рассказала о пользе крика в лесу

Шибекина поделилась, что после того, как плохо выступила в спринте, убежала в лес. «Минут 15, наверное, стояла и рыдала, потому что не понимала, почему у меня нет результата. После этого стало полегче. Удалось даже прокричаться немного», — заявила она. Лыжница отметила, что после этого гонки были хорошими.