Большунов и другие лыжники из группы Бородавко проведут сбор в Италии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко в июле проведет трехнедельный тренировочный сбор в Италии. Об этом Бородавко рассказал ТАСС.
Начало тренировочного сбора запланировано на 2 июля. В нем примет участие трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
«План группы был утвержден в Министерстве спорта РФ и Центре спортивной подготовки сборных команд России. Сейчас идет процесс оформления виз на полный состав команды. Проведем там полноценный трехнедельный сбор и вернемся в Россию для дальнейшей подготовки», — сказал Бородавко.
В группу Бородавко, помимо Большунова, входят Алена Баранова, Мария Истомина, Елизавета Пантрина, Анастасия Фалеева, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов.
Большунов в феврале провел тренировочный сбор в Италии, в рамках которого выступил в коммерческой гонке. Для него это было первое международное соревнование за три года — Международная федерация лыжного спорта (FIS) сохраняет отстранение российских и белорусских спортсменов.