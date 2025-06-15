Пятикратный олимпийский чемпион Клебо решил жениться спустя восемь лет отношений

Единственный лыжник, завоевавший все золотые медали (шесть из шести, победы в золото в спринте, скиатлоне, разделке, командном спринте, эстафете и марафоне на 50 км в свободном стиле) на одном чемпионате мира (Тронхейм 2025). В 2018—2025 годах выигрывал золото в личном и командном спринте на двух Олимпийских играх и четырех чемпионатах мира подряд.