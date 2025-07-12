Лыжника Большунова включили в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон

В новые международные пулы допинг-тестирования также вошло пять представителей российского фристайла (Максим Буров, Виктория Лазаренко, Никита Новицкий, Игорь Омелин и Полина Рябова), четверо сноубордистов (Полина Каримова, Илья Хуртин, Кристина Пауль и Арсений Томин), по три паралимпийца (Денис Деканов, Григорий Мурыгин, Владимир Удальцов) и горнолыжника (Иван Кузнецов, Юлия Плешкова, Павел Трихичев), а также Стефания Надымова, выступающая в лыжном двоеборье.